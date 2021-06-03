В Израиле объявили о готовности создать парламентскую коалицию без Нетаньяху

Впервые в истории Израиля в коалицию войдет партия, представляющая палестинское меньшинство.

В Израиле объявили о готовности создать парламентскую коалицию без Нетаньяху
Фото: Амит Шааби / vesty.co.il

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид официально проинформировал президента страны о том, что он достиг договоренностей с политическими союзниками о формировании нового правительства без партии Ликуд.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Таким образом партия "Ликуд" впервые за много лет может оказаться в оппозиции, а ее глава Нетаньяху в ближайшее время может покинуть пост премьер-министра страны.

Основным партнером Лапида по коалиции является правый националист Нафтали Беннетт. Он станет первым премьер-министром по ротации, сам Лапид займет место главы правительства через два года.

Коалиционное правительство будет состоять из многих малых и средних партий, представляющих весь политический спектр страны.

Впервые в истории Израиля в коалицию войдет партия, представляющая палестинское меньшинство.

Новое правительство, которое получит минимальное большинство в парламенте, будет приведено к присяге примерно через 10 дней.

Стоит отметить, что новое правительство может быть оформлено только после голосования в Кнессете за него. Для принятия решения необходимо набрать 60+ голосов. До голосования Нетаньяху будет оставаться премьером.

Напомним, что этой весной партия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу выиграла выбори в парламент.

Выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньягу и оппозиционная "Кахоль-лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019-го, поскольку Беньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако поскольку ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

В начале мая Беньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство до дедлайна - полночи 5 мая.

После этого президент предоставил возможность сформировать альтернативное коалиционное правительство оппозиционным силам.

30 мая лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
Полицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста КутеповаПолицейскому объявили подозрение через год после нападения на журналиста Кутепова
В USUBC объявили пожелание к главе БЭБ: большой опыт правоохранительной деятельности и предотвращения экономических преступленийВ USUBC объявили пожелание к главе БЭБ: большой опыт правоохранительной деятельности и предотвращения экономических преступлений
Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"
Биньямин Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра ИзраиляБиньямин Нетаньяху может покинуть пост премьер-министра Израиля
Рада отказалась создать ВСК по "вагнеровцам"Рада отказалась создать ВСК по "вагнеровцам"
Дубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствияДубилет-старший заявил, что находится в Израиле и не скрывается от следствия
Минобороны Беларуси внезапно объявило проверку боевой готовности ракетных войскМинобороны Беларуси внезапно объявило проверку боевой готовности ракетных войск
Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"Участники митинга солидарности с Израилем в Киеве: "Israel and Ukraine - fighting for its existence!"
Байден и Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по бюро международных СМИ в ГазеБайден и Нетаньяху провели телефонный разговор после удара Израиля по бюро международных СМИ в Газе
Генсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и ИзраилеГенсек ООН призвал к прекращению боевых действий в Газе и Израиле
Последние новости
Подгружаем последние новости