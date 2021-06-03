В Израиле объявили о готовности создать парламентскую коалицию без Нетаньяху

Впервые в истории Израиля в коалицию войдет партия, представляющая палестинское меньшинство.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид официально проинформировал президента страны о том, что он достиг договоренностей с политическими союзниками о формировании нового правительства без партии Ликуд.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Таким образом партия "Ликуд" впервые за много лет может оказаться в оппозиции, а ее глава Нетаньяху в ближайшее время может покинуть пост премьер-министра страны.

Основным партнером Лапида по коалиции является правый националист Нафтали Беннетт. Он станет первым премьер-министром по ротации, сам Лапид займет место главы правительства через два года.

Коалиционное правительство будет состоять из многих малых и средних партий, представляющих весь политический спектр страны.

Впервые в истории Израиля в коалицию войдет партия, представляющая палестинское меньшинство.

Новое правительство, которое получит минимальное большинство в парламенте, будет приведено к присяге примерно через 10 дней.

Стоит отметить, что новое правительство может быть оформлено только после голосования в Кнессете за него. Для принятия решения необходимо набрать 60+ голосов. До голосования Нетаньяху будет оставаться премьером.

Напомним, что этой весной партия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньягу выиграла выбори в парламент.

Выборы в Кнессет 21-го созыва состоялись 9 апреля 2019 года. Партия "Ликуд" Нетаньягу и оппозиционная "Кахоль-лаван" Бени Ганца получили по 35 мандатов. Этот Кнессет был распущен 30 мая 2019-го, поскольку Беньямину Нетаньяху не удалось сформировать коалицию.

Кнессет 22-го созыва был избран 17 сентября 2019 года. "Кахоль-лаван" получил 33 мандата, "Ликуд" - 31. Однако поскольку ни Нетаньяху, ни Ганц не смогли сформировать коалицию, его тоже пришлось распустить в ночь на 12 декабря.

В начале мая Беньямин Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство до дедлайна - полночи 5 мая.

После этого президент предоставил возможность сформировать альтернативное коалиционное правительство оппозиционным силам.

30 мая лидеры двух основных оппозиционных партий Израиля заявили, что будут работать вместе над формированием коалиционного правительства.