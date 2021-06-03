Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"

Выдающимся деятелям информационной сферы могут быть присвоены другие государственные награды и стипендии.

Совет по вопросам свободы слова рекомендует Зеленскому прекратить присвоение званий "Заслуженный журналист"
Фото: president.gov.ua

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины рекомендовал главе государства прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины", которое было унаследовано как элемент наградной системы Советского Союза.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Член Совета Максим Кречетов на заседании отметил, что за 30 лет независимости в Украине появился ряд профессиональных наград, которые основали сами журналисты, когда к избранию победителей непосредственно привлечено журналистское сообщество.

При этом члены Совета отметили, что выдающимся деятелям информационной сферы могут быть присвоены другие государственные награды и стипендии.

Совет по вопросам свободы слова также рекомендовал ряду государственных органов усилить меры по защите национального информационного пространства в условиях продолжения роSSийской информационной агрессии против Украины.

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