Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"

По ее мнению, сейчас кризис в Беларуси только углубляется.

Сестра Марии Колесниковой: "Санкции сближают Лукашенко с Путиным"
Тетяна Хомич
Фото: Макс Требухов

Введенные против Александра Лукашенко санкции будут иметь долговременное влияние, но в краткосрочной перспективе они сближают его с роSSийским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Татьяна Хомич, сестра лидера белорусской оппозиции, заявила в интервью LB.ua.

"Я думаю, что санкции в известной степени работают, но с ними нужно быть осторожными, чтобы они не навредили белорусам. Да, они будут иметь долговременное влияние, но, к сожалению, сейчас они только сближают Лукашенко с Путиным", - сказала Татьяна Хомич.

Также она добавила, что сейчас кризис в Беларуси только углубляется, ведь многие прямо или косвенно столкнулись с насилием от режима Лукашенко: "Насилие коснулось всех - лично, семьи, друзей и подруг, коллег. Многим пришлось платить большие штрафы - от 200 долларов до 2-3 тысяч долларов". Татьяна Хомич отмечает, что сейчас силовики задерживают тех, кто имел отношение к протестам еще несколько месяцев назад, поэтому, по ее мнению, такая тщательность в поиске протестующих свидетельствует о страхе и неопределенном положении самопровозглашенного президента Лукашенко: "Они ищут тех, кто когда-то хотя бы как-то поддерживал протесты. То есть власти в этой ситуации тоже некомфортно. Они чувствуют угрозу от общества. И из-за страха они ошибаются - например, сажают самолет с Протасевичем. Поэтому мы уже давно не можем предсказать логику их действий".

Татьяна Хомич отметила, что в целом интерес международного сообщества к теме Беларуси постепенно снижался, пока Лукашенко не посадил самолет международного рейса, чтобы похитить оппозиционного журналиста и соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, после похищения Романа Протасевича международное сообщество усилило санкции на Беларусь, в частности, ряд стран заявили о закрытии авиасообщения со страной, а авиакомпании не будут пересекать воздушное пространство Беларуси.

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