Садовый возглавит одну из палат в Конгрессе местных и региональных властей, - источники

Мэр Львова Андрей Садовый возглавит Палату местных властей во вновь созданном Конгрессе местных и региональных властей. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Заседание Палаты местных советов запланировано на 3 июня в Хмельницком с участием президента Владимира Зеленского. По данным источников, вторая палата будет заседать несколько позже в Днепре.

Кроме того, на завтрашнем заседании планируют избрать президиум конгресса. В него будут входить по три представителя от обеих палат, министры и руководство Офиса, включая президента.

Напомним, Конгресс местных и региональных властей является консультативно-совещательным органом при президенте Украины. Он создан на замену Раде развития общин и территорий. Состоит из двух палат. Первая - местные власти, главы ОТГ, райсоветов. Вторая - главы обладминистраций и советов.

Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власти и организации местного самоуправления. Его называют прообразом двухпалатного парламента.