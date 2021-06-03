В Раде рассказали, кого отнесут к олигархам и как будут с ними бороться

Документ содержит критерии отнесения лица к олигархам и механизмы "нейтрализации" его политического влияния.

Народный депутат ("Слуга народа"), главный консультант Аппарата Верховной Рады Павел Фролов обнародовал детали представленного в ВР президентом Зеленским законопроекта об олигархах.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, документ содержит 4 критерия, соответствие 3-м из которых может стать основанием для отнесения лица к олигархам:

активы от 2,3 млрд грн;

существенное влияние на СМИ;

монопольное положение на товарном рынке государства или субъект естественных монополий;

участие в политике.

Решение о внесении лица в Реестр олигархов будет принимать СНБО по представлению члена СНБО, правительства или Антимонопольного комитета.

"Нейтрализация" олигархов будет происходить путем:

запуска производства Антимонопольным комитетом о несоблюдении законодательства о защите конкуренции;

немедленного увольнения всех лиц, имеющих значительное влияние на реализацию функций государства (руководители и заместителей ЦОИВ, госслужащие категории А, руководство правоохранительных органов, судьи, руководство регионов) за непредставление в СНБО информации о содержании любой встречи или разговора (в т.ч. . по телефону) с олигархами или их представителями;

запрета финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации;

обязательного Е-декларирования таких лиц.

Закон будет действовать 10 лет.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. Текста законопроекта на сайте парламента пока нет.

Согласно сообщению пресс-службы президента, документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства.