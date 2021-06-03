Суд отклонил иск Дубилета об отмене национализации ПриватБанка

Решение о закрытии дела было вынесено на основе так называемого "антиколомойского закона".

Суд отклонил иск Дубилета об отмене национализации ПриватБанка
Фото: eizvestia.com

Хозяйственный суд Киева суд закрыл производство по иску бывшего топ-менеджера ПриватБанка Александра Дубилета против национализации банка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Хозяйственный суд города Киева 2 июня 2021 года закрыл производство по делу по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александр Дубилета о признании недействительными договоров купли - продажи ПриватБанка, в результате которых государство приобрело в собственность 100% акций ПриватБанка в декабре 2016 года. Упомянутый иск был подан к ПриватБанку, Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц при участии третьих лиц - Национального банка и Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Нацбанке, решение о закрытии дела было вынесено на основе положений Закона № 590-их об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (так называемого "антиколомойского закона", - ред.) Как бывший менеджер банка Дубилет мог претендовать лишь на финансовые возмещения вследствие национализации банка, но не отмену факта покупки акций банка государством.

Начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук добавил, что согласно статье 41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" после заключения договора купли-продажи акций неплатежеспособного банка и их передачи инвестору государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы в пользу предыдущего владельца.

Напомним, что Александр Дубилет был председателем правления ПриватБанка до его национализации. Правоохранительные органы подозревают его в причастности к выводу 8,2 млрд гривень из ПриватБанка перед его национализацией. Всего на сегодня к уголовной ответственности по этому делу привлечены пять человек. Кроме Дубилета, это его заместители Владимир Яценко и Людмила Шмальченко и две руководительницы департаментов.

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