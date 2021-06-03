В Раде предлагают повысить пенсионный возраст до 61 года

С 1 апреля пенсионный возраст мужчин и женщин в Украине сравнялся и составляет 60 лет.

В Раде предлагают повысить пенсионный возраст до 61 года
Фото: Диана Буцко

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" предлагает повысить пенсионный возраст украинцев до 61 года. Текст соответствующего законопроекта №5566 обнародован на сайте Верховной Рады, передает "Интерфакс-Украина".

Среди авторов законопроекта - глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также нардепы Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Ольга Василевская-Смаглюк и другие.

Авторы законодательной инициативы предлагают ежегодно повышать пенсионный возраст на один месяц, начиная с 1 января 2023 года. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

В то же время законопроект предусматривает, что женщины, которые родили ребенка и воспитали его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 26 и 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В случае принятия в целом законопроект вступит в силу 1 января 2022 года.

Напомним, 1 апреля этого года в Украине сравнялся пенсионный возраст для женщин и мужчин. Теперь он составляет 60 лет.

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