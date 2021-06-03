СНБО проведет заседание 4 июня

Зеленский утвердил повестку дня из восьми вопросов.

СНБО проведет заседание 4 июня
Фото: facebook/Рада національної безпеки і оборони України

В пятницу, 4 июня, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский утвердил повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая состоит из 8 вопросов, представленную Секретарем СНБО Алексеем Даниловым", - говорится в сообщении.

Среди прочего, планируется обсудить вопросы углубления сотрудничества с НАТО и заслушать отчеты о выполнении решений СНБО Украины и др.

Как сообщалось, сегодня президент Владимир Зеленский внес в Раду закон об олигархах. Текста законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на сайте парламента пока нет.

На пресс-конференции он пообещал, что текст закона будет обнародован в ближайшее время. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Ранее основной признак олигарха назвал секретарь СНБО Данилов. По данным СНБО, в настоящее время в Украине 13 олигархов.

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