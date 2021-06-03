Курт Волкер заявил, что удивлен заявлениями Зеркаль по лоббированию "Северного потока - 2" (обновлено)

Однако бывший спецпредставитель США по вопросам Украины подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока - 2".

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила бывшая советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Он работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы "Северного потока - 2"", - сообщила Зеркаль.

По ее словам, это произошло после всех слушаний по импичменту Дональда Трампа.

Обновление. Комментируя заявление Елены Зеркаль, Волкер заявил, что удивлен заявлениями об изменении его позиции по "Северному потоку-2".

"Мое отношение к "Северному потоку" хорошо известно и имеет достаточно подтверждений: я являюсь противником этого проекта. Я говорил об этом в интервью, об этом говорится в письменных документах и т.д.", - заверил он в комментарии "Европейской правде".

Впрочем, дипломат подтвердил, что организация, где он работает, приобщена к этому лоббированию.

"Компания Nord Stream-2 действительно наняла для представительства ее интересов в Вашингтоне компанию BGR group, где я работаю старшим советником, но я к этой деятельности не причастен, что можно проверить - вы знаете, что в США есть строгие правила регистрации лоббистской деятельности. По сути, они (BGR group) не привлекли меня к этому именно из-за моих взглядов по "Северному потоку-2", - пояснил Курт Волкер.

"Я знаю Елену Зеркаль и был удивлен, что она не уточнила этого у меня. Мои взгляды на этот проект не изменились", - добавил бывший спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины.

Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины по 7 июля 2017-го по 27 сентября 2019 года.

Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа.