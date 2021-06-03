Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Текста документа на сайте парламента пока нет.

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об олигархах. Документ зарегистрирован под №5599, свидетельствуют данные на сайте ВР.

По информации источников LB.UA , в законопроекте предложено: "Решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины".

Текста законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на сайте парламента пока нет.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Президент определил этот проект закона как неотложный. Главным по обработке является Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. На пресс-конференции он пообещал, что текст закона будет обнародован в ближайшее время. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигархом является человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

Ранее основной признак олигарха назвал секретарь СНБО Данилов. По данным СНБО, в настоящее время в Украине 13 олигархов.