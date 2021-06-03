Порошенко попросил сенаторов США организовать встречу Байдена с Зеленским до переговоров с Путиным

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время встречи с делегацией сенаторов США , находящихся в Украине, обратился с просьбой организовать встречу американского и украинского президентов до переговоров Байден-Путин. Об этом Порошенко сообщил журналистам.

«Во-первых, приехали добрые и надежные друзья Украины, сенаторы, которых я знаю много лет и которые все время помогали нам очень высоко держать вопрос Украины в повестке дня, помогали обеспечить двустороннюю поддержку Украины в Конгрессе США », - подчеркнул Петр Порошенко.

«Я их поблагодарил за это, мы договорились о встрече в Вашингтоне. Моей первой просьбой было - важно, чтобы встреча с президентом Зеленским и президентом Байденом состоялась до встречи Байдена - Путина в Женеве 15 числа. Потому что «ничего об Украине без Украины» было абсолютно жестким, бетонным требованием при моей каденции. Мы точно должны это сохранить. Не может судьба Украины обсуждаться без ее участия», - убежден Порошенко.

«Вторая позиция была по «Северному потоку-2». Вы знаете, что немецкая делегация сейчас уехала в Вашингтон. Мы твердо убеждены, что, несмотря на совершенно провальную позицию украинского президента по «Северному потоку», те санкции, которые были введены еще во время работы с США нашей командой, можно вернуть. К сожалению, это ярко демонстрирует отсутствие эффективного диалога между президентом Украины и США », - констатировал лидер «Европейской Солидарности».

«Третья позиция была относительно НАТО. Украина постоянно присутствовала на всех саммитах НАТО - ни в 2019-м, ни в 2021-м Украину не приглашают», - отметил пятый Президент.

Порошенко подчеркнул - надо активизировать вопрос по оборонному соглашению, которое надо подписать, по поставкам летального оружия, потому что на сегодняшний день переговоры тоже тормозят. «Я попросил очень влиятельных членов американского Сената повлиять на это, чтобы мы вернулись к этой чрезвычайно важной для Украины теме. И чтобы План действий по членству в НАТО, чтобы реформы оборонного сектора нашего государства были обязательно продолжены», - сказал Петр Порошенко.

«Было приятно услышать благодарность за большой объем реформ, который был сделан нашей командой - включая антикоррупционную реформу, создание независимой антикоррупционной структуры, начало судебной реформы, реформы децентрализации, реформы сектора безопасности, изменения в Конституцию в части ЕС и НАТО и многие другие. Наши американские партнеры очень тщательно следят за Украиной. И относятся к этому, как к очень важной для американцев теме. Не воспользоваться этим является абсолютной слабостью. И я очень надеюсь, что визит американской делегации этому будет способствовать», - отметил лидер « ЕС ».

«Реализация этих наших договоренностей, встречи в Вашингтоне, активизация диалога, уважительное отношение к основному нашему стратегическому партнеру США и восстановление фактически утраченного диалога с Европейским Союзом. Вы видите фактически, что саммит Украина-ЕС был перенесен с лета на октябрь - это точно не вдохновляет на оптимизм», - констатировал Порошенко.

«Мы еще раз подчеркиваем - внутри страны мы можем драться. Внутри страны у нас есть множество обоснованных претензий к Зеленскому... Но мы должны объединиться и демонстрировать внутреннее единство в вопросах стратегических, проведении внешней политики. Очень надеюсь, что нам еще удастся исправить те провалы внешней политики, которые допустил Зеленский, Ермак и вся их команда», - резюмирует Петр Порошенко.