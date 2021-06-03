Попытки Офиса президента контролировать местное самоуправление не приведут ни к чему хорошему, - Бессмертный

По мнению политика, назначение некомпетентных людей в регионы приводит к конфликтам.

Попытки Офиса президента контролировать местное самоуправление не приведут ни к чему хорошему, - Бессмертный
Фото: Сергей Нужненко

Попытки Офиса президента контролировать местное самоуправление, в том числе, в Киеве, не ведут ни к чему хорошему. Об этом заявил народный депутат четырех созывов, автор Конституции Роман Бессмертный в комментарии изданию Gazeta.ua.

«Сначала команда Зеленского набросилась на представителей местного самоуправления с криками. Такой «лукашизм» - от слова Лукашенко. Затем набросились на Кличко, потому что хочется поживиться на бюджете. Первая штанга, затем вторая штанга, - заявил политический эксперт.

Он отметил, что назначение некомпетентных людей в регионы приводит к конфликтам.

«Почти нет регионов, где бы областной центр и областная власть не конфликтовали. Где бы тихо не конфликтовали органы исполнительной власти и местного самоуправления, особенно на региональном уровне. В некоторых областях за два года президентства Зеленского поменялись четыре руководителя. Тех, кто не знает, какие органы есть, ставят обеспечивать их координацию», - пояснил Бессмертный.

Ранее Виталий Кличко ответил на угрозы ОП отстранить его с должности главы КГГА. Лидер «УДАРа» заявил, что его могут уволить только киевляне, которые его выбрали. Он также напомнил, что три решения Конституционного суда признали назначение главой КГГА не избранного мэра неконституционным.

После этого несколько источников заявили о том, что Банковая рассматривает вариант незаконного отстранения Кличко через решение РНБО.

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