Атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городских властей, - Белоцерковец

Депутат горсовета считает, что "центральная власть должна сначала решить проблемы, которые в ее компетенции".

Атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городских властей, - Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Последнее заявление заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко о столичной власти вызывает удивление, ведь в его собственной команде царят беспорядок и дилетантство. Об этом заявил депутат от фракции «УДАР» в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец в интервью изданию «Главком».

«Каждый должен делать свое дело, а не советы на пресс-конференциях давать. Когда у Тимошенко в команде царят беспорядок и дилетантство, должно быть стыдно что-то другим советовать», - отметил Белоцерковец.

УДАРовец отметил, что центральная власть сначала должна решить проблемы, которые в ее компетенции.

«А если хватает времени и возможностей, и при этом есть желание помочь - работы всем хватит. Центральная власть может установить справедливые тарифы на газ для киевлян, отдать миллиардные долги за перевозку Киевом льготников или же вернуть городу 20% НДФЛ. Еще можно построить объездную дорогу, о которой кроме красивых картинок из презентаций больше ничего не известно, достроить Дарницкий мост, который уже столько лет не введен в эксплуатацию. Он же на балансе у центральной власти», - подчеркнул Белоцерковец.

Он считает, что последние атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городской власти.

«Что тогда, что сейчас такая война начинается по одной причине: независимый мэр столицы в принципе не нужен центральной власти. Они думают, что это для них - некая потенциальная опасность», - подытожил депутат от «УДАРа» в Киевсовете.

Ранее правоохранители из различных структур провели более 70 обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА. Эксперты назвали это политическим давлением.

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