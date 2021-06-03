Американские сенаторы обсудили с Зеленским реформы в Украине

Политики пообещали помогать Украине.

Американские сенаторы обсудили с Зеленским реформы в Украине
Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Сенаторы США Джин Шахин, Роб Портман и Крис Мерфи, которые 1 июня приехали в Украину, встретились с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить реформирование Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро и корпоративного управления.

Об этом пишет "Укринформ".

"Продолжение политических реформ важно для нашего партнерства. Мы говорили с президентом Зеленским о конкретных реформах: о реформировании СБУ, обеспечении независимости НАБУ, продолжающейся реформе корпоративного управления", - сказал сенатор Крис Мерфи на брифинге после встречи.

Роб Портман со своей стороны сообщил, что на встрече обсуждали важность усиления связей Украины и США, оказание помощи Украине, чтобы страна была способна и боеспособна защищать себя. "Даже для противодействия роSSийской дезинформации", - подчеркнул он.

Сенатор Джин Шахин заявила, что встреча с президентом Украины была очень продуктивной.

"Мы начали нашу встречу с того, что мы выслушали людей с фронта вашей войны с Россией. Мы получили очень четкую картину вызовов, с которыми сталкиваются ваши военные и все те, кто находится на линии фронта. Это помогло нам, теперь мы можем возвращаться в США и говорить о продолжающейся потребности продолжать помощь", - сказала сенатор.

В прошлом году в Украину приезжали сенаторы Крис Мерфи, Джон Барасси и Рон Джонсон.

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