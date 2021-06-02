Новым президентом Израиля избрали Ицхака Герцога

Кнессет Израиля в среду, 2 июня, избрал новым президентом страны Ицхака Герцога.

Как сообщает Newsru.co.il, во время тайного голосования его поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета.

За соперницу Герцога Мирьям Перец проголосовали только 27 депутатов. Остальные воздержались.

60-летний Ицхак Герцог, который стал 11-м президентом Израиля, является сыном шестого президента Хаима Герцога и внуком бывшего главного раввина Израиля Ицхака Герцога.

В 2003-2018 годах он был депутатом Кнессета, в том числе пять лет возглавлял оппозицию.

В 2018 году его избрали главой Еврейского агентства "Сохнут", после чего он покинул парламент.

Напомним, что Израиль является парламентским государством, и президент выполняет в основном представительские и церемониальные функции. Реальные властные полномочия находятся в руках главы правительства.

Президента избирают в парламенте на один семилетний срок.

С 2014 года эту должность занимает Реувен Ривлин, его полномочия истекают в июле.