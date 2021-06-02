Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока - 2"

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины теперь работает против Украины.

Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока - 2"
Фото: Радио Свобода

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока - 2".

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила бывшая советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Он работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы "Северного потока - 2"", - сообщила Зеркаль.

По ее словам, это произошло после всех слушаний по импичменту Дональда Трампа.

Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины по 7 июля 2017-го по 27 сентября 2019 года.

Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2
Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Зеркаль стала советницей министра энергетикиЗеркаль стала советницей министра энергетики
Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока-2"Меркель направляет делегацию в США для обсуждения "Северного потока-2"
Порошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" КремляПорошенко: достройка "Северного потока-2" ведет Украину в "энергетическое стойло" Кремля
"Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2""Нафтогаз" выступает против снятия американских санкций с "Северного потока-2"
Порошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности УкраиныПорошенко: достройка "Северного потока-2" - риск для безопасности Украины
Главной инвестняней стал нардеп АрахамияГлавной инвестняней стал нардеп Арахамия
Нардеп Яценко, вернувшийся в "Батькивщину", не встал при исполнении гимна Украины в Уманском горсоветеНардеп Яценко, вернувшийся в "Батькивщину", не встал при исполнении гимна Украины в Уманском горсовете
США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости