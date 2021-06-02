Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины теперь работает против Украины.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом "Северного потока - 2".

Об этом в интервью "Европейской правде" сообщила бывшая советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

"Он работает на лоббистскую компанию, представляющую интересы "Северного потока - 2"", - сообщила Зеркаль.

По ее словам, это произошло после всех слушаний по импичменту Дональда Трампа.

Напомним, Волкер был спецпредставителем США по вопросам Украины по 7 июля 2017-го по 27 сентября 2019 года.

Он уволился на фоне скандала с давлением на Украину для расследования против политического соперника президента Дональда Трампа.