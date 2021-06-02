Нардепы поддержали за основу запрет на продажу лекарственных средств детям

Проект закона предусматривает запрет на продажу медицинских препаратов детям до 14 лет, в том числе и в онлайне.

Нардепы поддержали за основу запрет на продажу лекарственных средств детям
архивное фото
Фото: politica-ua.com

Народные депутаты поддержали в первом чтении внесение изменений в закон "О лекарственных средствах", предусматривающих запрет на продажу лекарств детям. Необходимость принятия законопроекта заключается в предотвращении отравлений медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.

За проголосовали 304 нардепа.

Законопроект предусматривает запрет на продажу лицам до 14 лет во всех аптечных учреждениях.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий отметил, что законопроект также позволяет аптечным работникам проверять документы у покупателей.

"В законопроекте, путем внесения соответствующих изменений в статью 21 Закона Украины «О лекарственных средствах», предлагается установить запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст", - говорится в пояснительной записке.

В записке также отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида, 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место в этом списке. Около 60 процентов из них совершено несовершеннолетними лицами.

Напомним, что в феврале этого года две школьницы 12 и 13 лет в Боярке Киевской области отравились приобретенными таблетками. Одна девочка умерла, другая была госпитализирована. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
Эстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространствоЭстония запретила самолетам Беларуси входить в свое воздушное пространство
В Полтаве задержали киевлянина за "продажу" должности в ГИГ за $200 тысячВ Полтаве задержали киевлянина за "продажу" должности в ГИГ за $200 тысяч
В Евросоюзе согласовали запрет для белорусских авиакомпаний летать над странами ЕСВ Евросоюзе согласовали запрет для белорусских авиакомпаний летать над странами ЕС
Кабмин обсудит запрет полетов украинских авиакомпаний над Беларусью, - источникиКабмин обсудит запрет полетов украинских авиакомпаний над Беларусью, - источники
Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"Рада приняла за основу законопроект "О Службе военного капелланства"
Рада приняла за основу законопроект о статусе НАБУРада приняла за основу законопроект о статусе НАБУ
Экс-президенту Албании запретили въезд в СШАЭкс-президенту Албании запретили въезд в США
Минэнерго инициировало запрет импорта электроэнергии из РоSSии и БеларусиМинэнерго инициировало запрет импорта электроэнергии из РоSSии и Беларуси
Порошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средствПорошенко требует от правительства отчитаться об экономической политике и использовании антиковидных средств
Марин Ле Пен и "Национальное собрание" подозревают в растрате 6,8 млн евро госсредствМарин Ле Пен и "Национальное собрание" подозревают в растрате 6,8 млн евро госсредств
Последние новости
Подгружаем последние новости