Нардепы поддержали за основу запрет на продажу лекарственных средств детям

Проект закона предусматривает запрет на продажу медицинских препаратов детям до 14 лет, в том числе и в онлайне.

Народные депутаты поддержали в первом чтении внесение изменений в закон "О лекарственных средствах", предусматривающих запрет на продажу лекарств детям. Необходимость принятия законопроекта заключается в предотвращении отравлений медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.

За проголосовали 304 нардепа.

Законопроект предусматривает запрет на продажу лицам до 14 лет во всех аптечных учреждениях.

Глава профильного комитета Михаил Радуцкий отметил, что законопроект также позволяет аптечным работникам проверять документы у покупателей.

"В законопроекте, путем внесения соответствующих изменений в статью 21 Закона Украины «О лекарственных средствах», предлагается установить запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст", - говорится в пояснительной записке.

В записке также отмечается, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида, 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место в этом списке. Около 60 процентов из них совершено несовершеннолетними лицами.

Напомним, что в феврале этого года две школьницы 12 и 13 лет в Боярке Киевской области отравились приобретенными таблетками. Одна девочка умерла, другая была госпитализирована. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.