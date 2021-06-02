Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Суд удовлетворил кассационную жалобу художника и оставил в силе решение Приморского райсуда Одессы.

?Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
Александр Ройтбурд
Фото: Макс Левин

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесского облсовета, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот - вишенка на торте", - написал Ройтбурд.

Он также опубликовал резолютивную часть решения суда. Согласно документу, суд удовлетворил кассационную жалобу художника и оставил в силе решение Приморского райсуда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета уплаченный Ройтбурдом судебный сбор в размере 1681 гривны.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины. После назначения Ткаченко заявил, что решение об увольнении Ройтбурда было политическим.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
Глава МИД Армении подал в отставку после шести месяцев пребывания в должностиГлава МИД Армении подал в отставку после шести месяцев пребывания в должности
Макрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в РуандеМакрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в Руанде
В Полтаве задержали киевлянина за "продажу" должности в ГИГ за $200 тысячВ Полтаве задержали киевлянина за "продажу" должности в ГИГ за $200 тысяч
Девушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовикахДевушка Протасевича на видео "призналась" в публикации информации о белорусских силовиках
Скляров и Ксензенко обжаловали свое увольнение с руководящих должностей в КиевоблсоветеСкляров и Ксензенко обжаловали свое увольнение с руководящих должностей в Киевоблсовете
Белорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключеннымБелорусские правозащитники признали Романа Протасевича политзаключенным
Верховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на выборахВерховный Суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на выборах
Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.Кличко о должности председателя КГГА: кто-то хотел иметь на 100% своего человека.
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
Верховный Суд оправдал генерала НазароваВерховный Суд оправдал генерала Назарова
Последние новости
Подгружаем последние новости