?Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

Суд удовлетворил кассационную жалобу художника и оставил в силе решение Приморского райсуда Одессы.

Верховный суд признал незаконным решение Одесского областного совета об увольнении Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я успел забыть о том, что выиграл суд у Одесского облсовета, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот - вишенка на торте", - написал Ройтбурд.

Он также опубликовал резолютивную часть решения суда. Согласно документу, суд удовлетворил кассационную жалобу художника и оставил в силе решение Приморского райсуда Одессы, который признал, что Ройтбурда уволили незаконно.

Также судья постановил взыскать с Одесского облсовета уплаченный Ройтбурдом судебный сбор в размере 1681 гривны.

Напомним, 4 сентября 2019 года Одесский облсовет досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея Ройтбурдом. Он сразу заявил, что будет обжаловать это решение в суде и позже выиграл суд в первой инстанции. Министерство культуры назвало решение облсовета безосновательным.

Одесская ОГА при этом не стала разрывать контракт с художником, и он продолжал выполнять свои обязанности директора.

2 июня Апелляционный суд поддержал увольнение Ройтбурда.

4 июня Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко новым министром культуры и информационной политики Украины. После назначения Ткаченко заявил, что решение об увольнении Ройтбурда было политическим.