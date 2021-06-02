ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА
Чиновника обвиняют в мошенничестве с получением 160 тысяч долларов.
Государственное бюро расследований задержало заместителя главы Черниговской областной государственной администрации.
Об этом сообщается на сайтах ГБР и Киевской городской прокуратуры.
Его обвиняют в получении 160 тысяч долларов от претендента на приватизацию отеля "Славянский" в Новгороде-Северском, стартовая стоимость которого составляет более 26 млн гривен.
По данным следствия, заместитель главы Черниговской ОГА якобы обещал обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.
Чиновника задержали вместе с предполагаемым сообщником, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель Славянский" и познакомил его с участником торгов.
Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.