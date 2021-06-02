ГБР задержало заместителя главы Черниговской ОГА

Чиновника обвиняют в мошенничестве с получением 160 тысяч долларов.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Государственное бюро расследований задержало заместителя главы Черниговской областной государственной администрации.

Об этом сообщается на сайтах ГБР и Киевской городской прокуратуры.

Его обвиняют в получении 160 тысяч долларов от претендента на приватизацию отеля "Славянский" в Новгороде-Северском, стартовая стоимость которого составляет более 26 млн гривен.

Фото: privatization.gov.ua

По данным следствия, заместитель главы Черниговской ОГА якобы обещал обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

Чиновника задержали вместе с предполагаемым сообщником, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель Славянский" и познакомил его с участником торгов.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Им сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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