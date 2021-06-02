Авиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над Украиной

Страна напомнила о сбитии Ту-154 в 2001 году и катастрофу MH17 в 2014 году.

Авиационные власти Беларуси заявили об опасности полетов над Украиной
Фото: adm-pl.gov.ua

Департамент авиации Беларуси посоветовал иностранным авиакомпаниям облетать Украину.

Об этом в связи с решением Украины закрыть воздушное пространство для белорусских перевозчиков сообщается на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа» возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность. В связи с вышеизложенным, авиационные власти Республики Беларусь не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов", - говорится в заявлении.

Беларусь считает, что решение Украины закрыть небо противоречит положениям Чикагской конвенции 1944 г. и межправительственного соглашения о воздушном сообщении от 1995 года.

В связи с этим страна планирует жаловаться на действия Украины в Международную организацию гражданской авиации.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны.

Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

После этого европейские авиакомпании начали летать в обход Беларуси, а президент Украины Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства.

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