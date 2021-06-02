В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2

В Конгрессе США требуют усиления санкций против Северного потока-2

Главный республиканец Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол и 20 его однопартийцев призвали правительство отменить ограничения на санкции против компании-оператора газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, передает Укринформ.

"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига, - ред.), весьма проблематично", – говорится в документе.

По мнению конгрессменов, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникают самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", подчеркивают законодатели.

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа по "Северному потоку-2", – ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком-2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".

Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Однако законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания роSSийского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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