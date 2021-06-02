"Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" прошла предварительную сертификацию как оператор системы передачи (ОСП) европейского образца.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг в среду, 2 июня.

"Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E. Предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, чтобы подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, который действует в странах Евросоюза . Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения Секретариата Энергетического Сообщества о соответствии деятельности НЭК «Укрэнерго» требованиям действующего европейского законодательства", - пояснил решение НКРЭКУ член правления "Укрэнерго" Максим Юрков.

В 2019 году "Укрэнерго" подавало заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling, система передачи находится в собственности оператора), но регулятор ее не поддержал, потому что она противоречит украинскому законодательству. Нынешняя заявка предусматривает сертификацию по модели ISO (independent system operator, система передачи находится в собственности государства).

Напомним, что в 2017 году Украина подписала условия для присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E. Сейчас процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году объединенная энергосистема Украины должна отделиться от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейти в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E.