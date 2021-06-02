"Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца

Украинскую энергосистему готовят к синхронизации с ENTSO-E.

"Укрэнерго" прошло предварительную сертификацию как оператор системы передачи европейского образца
Фото: Макс Требухов

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" прошла предварительную сертификацию как оператор системы передачи (ОСП) европейского образца.

Соответствующее решение было принято на заседании Национальной комиссии по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг в среду, 2 июня.

"Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E. Предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, чтобы подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, который действует в странах Евросоюза. Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения Секретариата Энергетического Сообщества о соответствии деятельности НЭК «Укрэнерго» требованиям действующего европейского законодательства", - пояснил решение НКРЭКУ член правления "Укрэнерго" Максим Юрков.

В 2019 году "Укрэнерго" подавало заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling, система передачи находится в собственности оператора), но регулятор ее не поддержал, потому что она противоречит украинскому законодательству. Нынешняя заявка предусматривает сертификацию по модели ISO (independent system operator, система передачи находится в собственности государства).

Напомним, что в 2017 году Украина подписала условия для присоединения к европейской энергосистеме ENTSO-E. Сейчас процесс синхронизации выходит на финишную прямую - в 2022 году объединенная энергосистема Украины должна отделиться от энергосистем РоSSии и Беларуси и перейти в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году, произойдет полная синхронизация с ENTSO-E.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системыКабмин согласовал ключевые пункты накопительной пенсионной системы
"Труба Медведчука": журналисты установили детали передачи магистрали россиянам, - Bihus.Info"Труба Медведчука": журналисты установили детали передачи магистрали россиянам, - Bihus.Info
На спецзаседании Европейского совета проведут дебаты по РоSSииНа спецзаседании Европейского совета проведут дебаты по РоSSии
В Польше назвали непоследовательной позицию США по санкциям против оператора "Северного потока-2"В Польше назвали непоследовательной позицию США по санкциям против оператора "Северного потока-2"
США пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИСША пока не будут вводить санкции против оператора "Северного потока-2" - СМИ
Минобороны рассматривает возможность приобретения системы ПРО по образцу "Железного купола"Минобороны рассматривает возможность приобретения системы ПРО по образцу "Железного купола"
Рабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - ДенисоваРабочая группа при президенте по вопросам пропавших без вести не заседала с прошлого года, - Денисова
Зеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союзаЗеленский убежден, что Украина войдет в состав Европейского союза
Блинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессииБлинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессии
Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - КулебаУкраина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - Кулеба
Последние новости
Подгружаем последние новости