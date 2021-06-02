В USUBC объявили пожелание к главе БЭБ: большой опыт правоохранительной деятельности и предотвращения экономических преступлений

В Американо-Украинском деловом совете также не разделяют опасения относительно возможности участия опытных работников правоохранительных органов в отборе.

В USUBC объявили пожелание к главе БЭБ: большой опыт правоохранительной деятельности и предотвращения экономических преступлений
Фото: НБУ

Американо-украинский деловой совет (USUBC), охватывающий более 200 украинских и международных компаний, выступил с заявлением о порядке отбора в Бюро экономической безопасности (БЭБ) - нового органа, который займется расследованием экономических преступлений. По словам представителей делового совета, непременным требованием к главе БЭБ является опыт работы в сфере защиты экономической безопасности государства.

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте Американо-Украинского делового совета.

"Американо-украинский деловой совет (USUBC) выступает за прозрачный конкурс на должности БЭБ всех уровней и качественный отбор кандидатов. Мы категорически против дискриминации участников конкурса по какому-либо признаку.

Вместе с тем отмечаем, что Бюро экономической безопасности по закону должно выполнять прежде всего правоохранительную функцию. Поэтому, считаем, что его Директор должен иметь большой опыт правоохранительной деятельности именно в сфере защиты экономической безопасности государства. Это позволит ему выполнять свои функции эффективно и в полном объеме", - отметили в Раде.

USUBC поддерживает стремление украинских правоохранительных органов к установлению партнерских отношений с представителями национального и международного бизнеса, в частности, создание Офиса эффективного взаимодействия с бизнесом при Государственной фискальной службе. Члены USUBC также отметили положительный опыт работы ГФС в сотрудничестве с аналитическими, оперативными, процессуальными наработками для борьбы с экономическими преступлениями.

"Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" вводит понятия: "анализ рисков", "уголовный анализ", "риско-ориентированный подход", "управление рисками". Создаваемый орган с самого начала своей работы потребует мощных аналитических, оперативных, процессуальных наработок. Все это в настоящее время есть у Государственной фискальной службы, и USUBC поддерживает передачу лучших практик от ГФС к БЭБ. Рассматриваем ГФС как в настоящее время единственную службу, достижения которой способны существенно ускорить и облегчить начало работы Бюро экономической безопасности", - говорится в заявлении USUBC.

В Американо-украинском деловом совете также не разделяют опасения относительно возможности участия опытных работников правоохранительных органов в отборе на должность Директора БЭБ.

«Не разделяем опасения некоторых коллег об опасности перехода старых кадров в новую структуру. Закон устанавливает особый порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения директора Бюро экономической безопасности Украины, его заместителей, других работников, а также определяет исчерпывающий перечень оснований для прекращения их полномочий. Это создает равные возможности для участников конкурса по работе в новом органе и позволяет конкурсной комиссии оценивать опыт и профессиональные качества каждого кандидата"- подытожили члены USUBC.

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