КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатной, - Милованов

Киевская школа экономики аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатной.

Об этом рассказал президент школы, со вчерашнего дня - глава наблюдательного совета "Укроборонпрома", внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает телеканал "Украина 24".

Так Милованов ответил на обвинения в коррупции из-за контракта с предприятием.

"Я бы хотел показать слайд. Этим слайдом хочу объяснить, как Киевская школа экономики работает с "Укроборонпромом". Одна из претензий, которые нам предъявляют, - что же вы вообще можете делать. В 2016-2017 годах мы учили, преподавали для работников "Антонова" и 410 завода. Я еще тогда даже не работал в КШЭ. В 2017 году у нас шли переговоры. В 2019-м, когда я уже был министром, я был уже вообще ни при чем. Выпускники, члены совещательного совета КШЭ становятся руководителями "Укроборонпрома", получают руководящие должности. То есть это часто. Затем этот контракт, который мы сейчас обсуждаем, переговоры по нему начались в июне 2020 года, то есть примерно год назад. Меморандум был подписан, по-моему, зимой. Решение совета директоров было принято в феврале и тому подобное. У меня есть текст задания, я его на пресс-конференции открою - это о национальной безопасности и экономике", - рассказал он.

Напомним, президент КШЭ Милованов был избран главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". НС состоит из пяти членов. Это, кроме Милованова, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" (входит в концерн "Укроборонпром") 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" об услугах по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.