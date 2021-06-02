СНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира".

?СНБО: захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб РФ
Фото: ЦЕНЗОР

С 31 мая по 1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов совершил рабочий визит в Литву. В рамках визита делегация СНБО Украины приняла участие в мероприятиях, посвященных обсуждению актуальных вопросов сотрудничества и перспективных направлений развития отношений Украины с Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

В частности, в первый день визита в Вильнюс Данилов провел ряд встреч, в ходе которых стороны обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в регионе, в частности - в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад-2021 ", а также захвата самолета Ryanair в Минске.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - сказал секретарь СНБО. Он отметил, что захват самолета Ryanair "имеет все признаки операции роSSийских спецслужб".

"Они (спецслужбы, - ред.) осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - сказал Данилов.

Он также отметил важность единства в сопротивлении роSSийской гибридной агрессии.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить самолет Ryanair в координации с Россией.

Глава британского МИД Доминик Рааб также утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла состояться "без молчаливого согласия" Москвы. Правительство Британии допускает введение санкций против газопровода "Северный поток-2" из-за этой ситуации.

В Германии также не исключили причастность РоSSии к принудительной посадке Ryanair.

После инцидента ряд стран отказались принимать рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа". В связи с этим национальный авиаперевозчик Беларуси до 30 октября отменил полеты в Варшаву, Милан, Рим, Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград. Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

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