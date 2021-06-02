Лукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с Протасевичем

"Добро пожаловать к нам".

Лукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с Протасевичем
Фото: tut.by

Александр Лукашенко пригласил представителей террористической организации "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с арестованным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем.

Об этом сообщает "МБХ-Медиа" со ссылкой на телеканал "Беларусь-1".

"На Донбассе возбуждено уголовное дело в отношении этих персон [Протасевича и его девушки Софии Сапеги], на что я сказал президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них [у представителей ЛНР] будут вопросы к ним, - добро пожаловать к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там, на Донбассе", - сказал Лукашенко 1 июня во время совещания по вопросам белорусско-роSSийских отношений.

На этом же совещании Лукашенко заявил о возможности запуска авиарейсов из Беларуси в Крым.

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на предмет минирования, после чего Протасевич и его девушка были задержаны. Журналиста обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

1 июня стало известно, что так называемая "генеральная прокуратура" террористической организации "ЛНР" просит Беларусь выдать Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.

Его обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе в составе украинского подразделения "Азов". В самом "Азове" отрицают, что Протасевич воевал. Он действительно был в подразделении, но как военный корреспондент.

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