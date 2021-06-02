ЕС подготовил временные санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, - Reuters

Европейский союз планирует ввести санкции против национальной авиакомпании Беларуси "Белавиа" и около десятка белорусских чиновников, связанных с авиацией.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По словам источников, эти меры будут временными. Их введут до объявления основных санкций против Беларуси из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

Ожидается, что 21 июня министры иностранных дел стран ЕС согласуют промежуточный список санкций в отношении нескольких физических и юридических лиц Беларуси. Под ограничения могут попасть сотрудники Министерства обороны и Министерства транспорта, служащие Военно-воздушных сил, сотрудники Минского аэропорта и гражданской авиации.

Кроме того, 4 июня могут принять предварительное решение о запрете белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза и приземляться в европейских аэропортах. Один из источников агентства отметил, что этот шаг станет "четким сигналом Лукашенко о том, что его действия опасны и неприемлемы".

Напомним, после принудительной посадки в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) опубликовало заявление, в котором говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. EASA рекомендовало авиакомпаниям входить в белорусское небо только в случае крайней необходимости. США также советуют своим авиакомпаниям быть максимально осторожными в воздушном пространстве Беларуси.

Генсек НАТО допускает, что Беларусь могла посадить самолет Ryanair в координации с Россией . Глава британского МИД Доминик Рааб также утверждал, что экстренная посадка лайнера не могла состояться "без молчаливого согласия" Москвы. Правительство Британии допускает введение санкций против газопровода "Северный поток-2" из-за этой ситуации. В Германии также не исключили причастность РоSSии к принудительной посадке Ryanair.

После инцидента ряд стран отказались принимать рейсы белорусской авиакомпании "Белавиа". В связи с этим национальный авиаперевозчик Беларуси до 30 октября отменил полеты в Варшаву, Милан, Рим, Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.

Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.