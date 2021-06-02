Netflix исправил перевод слова "бандеровец" из фильма "Брат-2" на "banderite"

1 июня на американском стриминговом сервисе Netflix вышли роSSийские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова.

В англоязычной версии "Брата-2" слово "бандеровец" перевели как "украинский нацистский коллаборационист" ("ukrainian Nazi collaborator").

По сюжету, после прилета в США герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии". Между ними происходит короткий диалог:

Слышишь, земляк, а где здесь русские живут

Москаль мне не земляк.

Бандеровец?

Перевод Netflix на английский язык сначала выглядел так:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)

Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?).

После реакции в соцсетях и скандала Netflix исправил перевод. Об этом сообщила народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова.

"Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы в компанию, а я просто написала "бандеровцам" - украинцам из Кремниевой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не "nazi", а "banderite"", - прокомментировала депутат.

Для просмотра в Украине эти ленты на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.

Напомним, Госкино с 2015 года запретило показывать в Украине фильм "Брат-2" как унижающий украинцев.