Netflix исправил перевод слова "бандеровец" из фильма "Брат-2" на "banderite"
Сначала слово перевели как "украинский нацистский коллаборационист".
1 июня на американском стриминговом сервисе Netflix вышли роSSийские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова.
В англоязычной версии "Брата-2" слово "бандеровец" перевели как "украинский нацистский коллаборационист" ("ukrainian Nazi collaborator").
По сюжету, после прилета в США герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии". Между ними происходит короткий диалог:
- Слышишь, земляк, а где здесь русские живут
- Москаль мне не земляк.
- Бандеровец?
Перевод Netflix на английский язык сначала выглядел так:
- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
- Mоskovites are not my countryman (Москали мне не земляки)
- Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?).
После реакции в соцсетях и скандала Netflix исправил перевод. Об этом сообщила народный депутат из фракции "Голос" Александра Устинова.
"Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы в компанию, а я просто написала "бандеровцам" - украинцам из Кремниевой Долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был исправлен ... Теперь там не "nazi", а "banderite"", - прокомментировала депутат.
Для просмотра в Украине эти ленты на Netflix недоступны, их несколько лет назад для трансляции запретило Госкино.
Напомним, Госкино с 2015 года запретило показывать в Украине фильм "Брат-2" как унижающий украинцев.