Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Президент "Киевской школы экономики", советник главы Офиса президента Тимофей Милованов избран главой наблюдательного совета (НС) "Укроборонпрома".

Об избрании, которое произошло вчера на заседании обновленного состава НС, Милованов сообщил в Facebook.

"Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета Укроборонпрома. На нем меня избрали главой (это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю: так же происходило - публичные атаки и дискредитация - когда меня назначали заместителем главы совета НБУ в 2016 году)", - заявил он.

Милованов добавил, что НС вчера утвердил первый в истории аудит , проведенный еще в 2019 году. Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома" на основе критерия "способность для адекватного ответа на будущие угрозы" и "создание современной линейки продуктов".

В пресс-релизе "Укроборонпрома" об избрании Милованова главой НС указано, что совет состоит из пяти членов. Это, кроме Милованова, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям Наблюдательного совета Укроборонпрома относится, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности Концерна, а также осуществление контроля за выполнением Концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним, что Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом Киевской школы экономики.

"Укроборонпром" заказал у КШЭ исследование за 1,7 млн за день до назначения ее президента Милованова в наблюдательный совет концерна. Треть суммы выплатили авансом. Сам Милованов отрицает конфликт интересов в этой ситуации.