Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Избрание состоялось на первом заседании обновленного состава.

Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Фото: facebook/Тимофей Милованов

Президент "Киевской школы экономики", советник главы Офиса президента Тимофей Милованов избран главой наблюдательного совета (НС) "Укроборонпрома".

Об избрании, которое произошло вчера на заседании обновленного состава НС, Милованов сообщил в Facebook.

"Вчера было первое заседание обновленного наблюдательного совета Укроборонпрома. На нем меня избрали главой (это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю: так же происходило - публичные атаки и дискредитация - когда меня назначали заместителем главы совета НБУ в 2016 году)", - заявил он.

Милованов добавил, что НС вчера утвердил первый в истории аудит, проведенный еще в 2019 году. Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации "Укроборонпрома" на основе критерия "способность для адекватного ответа на будущие угрозы" и "создание современной линейки продуктов".

В пресс-релизе "Укроборонпрома" об избрании Милованова главой НС указано, что совет состоит из пяти членов. Это, кроме Милованова, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

К полномочиям Наблюдательного совета Укроборонпрома относится, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности Концерна, а также осуществление контроля за выполнением Концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним, что Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом Киевской школы экономики.

"Укроборонпром" заказал у КШЭ исследование за 1,7 млн за день до назначения ее президента Милованова в наблюдательный совет концерна. Треть суммы выплатили авансом. Сам Милованов отрицает конфликт интересов в этой ситуации.

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