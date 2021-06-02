Оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку от Песков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих нет. На обстрелы противника ВСУ открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 1 июня в течение суток было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.