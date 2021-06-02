Байден призвал Конгресс принять закон о равноправии сексуальных меньшинств

В настоящее время закон уже одобрен Палатой представителей, но застрял при прохождении в Сенате.

Байден призвал Конгресс принять закон о равноправии сексуальных меньшинств
Фото: ФІФА

Президент США Джозеф Байден в очередной раз пообещал полное равноправие представителей сексуальных меньшинств в стране.

Об этом он заявил, выступая во вторник в связи с традиционными июньским парадами представителей ЛГБТ ("месяц гордости"), передает Deutsche Welle.

Байден призвал Конгресс принять Закон о равенстве, который уже был одобрен Палатой представителей, но столкнулся с трудностями при прохождении в Сенате.

Президент отметил, что признает "стойкость и решимость всех тех, кто борется за то, чтобы жить свободно и правдиво".

Еще в первый день своего президентства Байден подписал распоряжение всем федеральным структурам о равном отношении к сексуальным меньшинствам.

Каждый седьмой из 1500 правительственных служащих, назначенных Байденом, идентифицирует себя как представитель ЛГБТ. Пит Буттиджич, назначенный министром транспорта США, стал первым открытым геем на министерской должности. А Рейчел Левин, утвержденная Сенатом как вице-министр здравоохранения, стала первым трансгендером, который занял федеральный пост в США.

В ноябре прошлого года в Сенат США впервые была избрана женщина-трансгендер. 30-летняя Сара Макбрайд участвовала в выборах в качестве сенатора от штата Делавэр.

Напомним, в феврале Министерство жилищного строительства США объявило, что впервые хочет законодательно защитить ЛГБТ от дискриминации на рынке жилья. Кроме того, американское Министерство обороны разрешило трансгендерам служить в армии.

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