В Украине успешно испытали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Промышленники и военные довольны результатами.

В Украине успешно испытали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"
Заряджання реактивного снаряду "Тайфун-1"
Фото: Армія Інформ

Украинские военные провели успешные испытательные пуски новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" повышенной дальности до РСЗО "Град".

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Успешно проведены испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" повышенной дальности до РСЗО "Град". Подтверждены средняя дальность стрельбы и кучность попадания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательные пуски были проведены на полигоне межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине. Промышленники и военные довольны результатами. Испытания продолжаются.

Опытные образцы ракет разработаны ГП "КБ "Южное" имени М.К. Янгеля" (г. Днепр) в соответствии с договором с Минобороны Украины в кооперации со смежными предприятиями.

Напомним, в 2019 году в Украине начаты испытания реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1". "На базе" Тайфун-1 "проводятся работы по созданию управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Кулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для УкраиныКулеба: сближение Белоруссии с Россией несет угрозу для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Литва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армииЛитва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армии
Уровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины КиеваУровень антисемитизма в Украине меньше, чем в европейских странах, - спикер еврейской общины Киева
Министры обороны и иностранных дел стран НАТО обсудят события в Украине на виртуальной конференцииМинистры обороны и иностранных дел стран НАТО обсудят события в Украине на виртуальной конференции
Рада ограничила оборот пластиковых пакетов в УкраинеРада ограничила оборот пластиковых пакетов в Украине
Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"Зеленский предложил создать новый формат переговоров, который включал бы Донбасс, Крым и "Северный поток-2"
США передадут Украине два катера Island в третьем квартале и еще один - в конце годаСША передадут Украине два катера Island в третьем квартале и еще один - в конце года
МИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в КиевеМИД РоSSии выразил Украине протест из-за сожжения картонного Кремля в Киеве
Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковидаСловакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
МИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщенияМИД ответил на ноту протеста от посольства Беларуси в Украине в связи с прекращением авиасообщения
Последние новости
Подгружаем последние новости