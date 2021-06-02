В Украине успешно испытали новый боеприпас повышенной дальности для РСЗО "Град"

Украинские военные провели успешные испытательные пуски новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" повышенной дальности до РСЗО "Град".

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Успешно проведены испытательные пуски украинских реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" повышенной дальности до РСЗО "Град". Подтверждены средняя дальность стрельбы и кучность попадания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытательные пуски были проведены на полигоне межвидового центра подготовки военных частей и подразделений "Широколановский" на Николаевщине. Промышленники и военные довольны результатами. Испытания продолжаются.

Опытные образцы ракет разработаны ГП "КБ "Южное" имени М.К. Янгеля" (г. Днепр) в соответствии с договором с Минобороны Украины в кооперации со смежными предприятиями.

Напомним, в 2019 году в Украине начаты испытания реактивных снарядов системы залпового огня "Тайфун-1". "На базе" Тайфун-1 "проводятся работы по созданию управляемого снаряда "Тайфун-1М", а также модернизированных версий принципиально новых реактивных систем залпового огня "Тайфун-2" и "Тайфун-4".