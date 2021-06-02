Литва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армии

За последние годы практическое сотрудничество между Украиной и Литвой значительно углубилось.

Литва предоставит Украине дополнительную помощь на нужды армии
Фото: Верховна Рада України

Литва планирует предоставить дополнительную помощь на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, сообщает пресс-служба СНБО.

С 31 мая по 1 июня секретарь СНБО Алексей Данилов осуществил рабочий визит в Литву. В рамках визита делегация Аппарата СНБО приняла участие в мероприятиях, посвященных обсуждению актуальных вопросов сотрудничества и перспективных направлений развития отношений Украины с Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей.

Во время визита Данилов провел встречу, в частности, с министром национальной обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Секретарь СНБО Украины выразил благодарность литовской стороне за оказанную помощь, в частности, в вопросе реабилитации и лечения украинских бойцов, раненых на Востоке Украины.

"Мы очень ценим помощь, которая идет от сердца и души", - отметил Данилов.

Стороны отметили, что за последние годы практическое сотрудничество между Украиной и Литвой значительно углубилось, в частности, в вопросах обмена опытом с украинскими военными и их участия в совместных с НАТО военных учениях.

Напомним, Литва даст 100 тыс. доз вакцины от коронавирусной болезни CОVID-19 для Украины.

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