В Одессе пропал начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ

Офицер вышел из своего дома в 6:30 утра, но в расположение отряда не прибыл.

Алексей Чертков
Фото: Думская
Алексей Чертков

Первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы (ГПСУ) Алексей Чертков исчез сегодня утрам.

Об этом сообщает “Думская” со ссылкой на пресс-службу соединения.

Известно, что капитан первого ранга вышел из своего дома в 6:30 утра, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, в частности военная контрразведка СБУ.

В случае наличия информации о местонахождении офицера просьба сообщить по телефону 102 или 0679765934 и 0675181647.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море длиной 275 морских миль и 98 морских миль границы на реке Дунай, охрану суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне площадью 18 600 кв. миль.

В состав отряда входят дивизионы кораблей (катеров) Морской охраны, корабли Морской охраны и отделы специальных действий на воде "Дозор-М".

Напомним, 1 февраля На Донбассе в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов исчез военнослужащий.

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