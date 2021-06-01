В Киев прибыла делегация сенаторов США

Сенаторы обсудят укрепление Украины на фоне роSSийской агрессии.

В Киев прибыла делегация сенаторов США
Фото: pravda.com.ua

В Украину прибыла представительная делегация американских сенаторов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Сенаторы США обсудят укрепление Украины на фоне роSSийской агрессии.

"Несмотря на вопли об «измене» (а-ля нас сдали РФии) мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером №1. Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи ( Демпартия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!!!", - написал Енин.

Напомним, 28 мая американский сенатор Джин Шахин анонсировала рабочее турне по странам Восточной Европы, которое осуществит двухпартийная делегация Конгресса под ее председательством. Делегация посетит Украину, Литву и Грузию, "чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам".

Накануне, 27 мая, украинский посол Оксана Маркарова обсудила с американскими конгрессменами противостояние роSSийскому газопроводу "Северный поток-2". В апреле Маркарова также сообщала, что в Сенате США поддержали проект закона, увеличивающего военную помощь для Украины.

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