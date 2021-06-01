Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции наших воинов. Во время первого обстрела враг применял минометы 82-го калибра. Во время второго - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе населенного пункта Пески оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Кроме того, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали в зоне ООС почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что до сентября РоSSия может устроить новую эскалацию под предлогом учений "Запад-2021". Президент отметил, что в момент весенней эскалации на временно оккупированных территориях Донбасса было 30-35 тыс. военных, из них около 3 тыс. были кадровыми роSSийскими офицерами. Кроме того, вдоль границ Украины насчитали в разные периоды 50-80 тыс. военных, в Крыму еще около 35 тысяч.

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