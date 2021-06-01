Зеркаль стала советницей министра энергетики

Сегодня она приняла участие в переговорах Галущенко с еврокомиссаром Кадри Симсон.

Зеркаль стала советницей министра энергетики
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль стала советницей министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сегодня Галущенко и еврокомиссар Кадри Симсон обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.

Отмечается, что с украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.

"Стороны уделили внимание вопросу газопровода «Северный поток-2». Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: «Северный поток-2» не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта»", - сообщили в Минэнерго.

Галущенко также отметил готовность Украины выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.

Напомним, 29 апреля Верховная Рада проголосовала за назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко. Он - первый полноценный министр энергетики Украины за 1,5 года - до него были исполняющие обязанности.

Новоназначенный министр энергетики почти определился с составом своей команды. Большинство его заместителей будет заменено, из действующих может остаться только Максим Немчинов. Новыми заместителями станут Юрий Власенко, Алексей Кураков и, вероятно, Юлия Пидкоморная. Кто эти люди и какой имеют опыт, читайте в материале LB.ua «Новый министр - новая команда».

Зеркаль назначили советником главы правления НАК "Нафтогаз Украины" в январе прошлого года. До этого она работала в Министерстве иностранных дел, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против РоSSии и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок роSSийского газа в Украину в 2014-2016 годах. В "Нафтогазе" Зеркаль также возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел НАК в спорах с роSSийским "Газпромом" и в делах против РФ.

26 мая стало известно, что Зеркаль ушла из "Нафтогаза".

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