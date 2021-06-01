"Батькивщина" передала в ЦИК необходимые для старта референдума документы

У членов ЦИК есть 10 дней для того, чтобы дать разрешение на сбор подписей для организации референдума против продажи земли.

Юлия Тимошенко вместе с депутатами «Батькивщины», аграриями, фермерами, общественными деятелями и профсоюзами передали в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать три миллиона подписей за референдум в защиту земли.

На брифинге возле ЦИК глава партии «Батькивщина» отметила, что ее команда сделала все необходимое, чтобы предотвратить "распродажу сельскохозяйственной земли".

«Мы вместе подготовили пакет документов, которые нужно предоставить ЦИК по закону о референдуме. Почти 11 тысяч человек, составляющих инициативную группу, которая хочет организовать референдум в защиту земли, написали соответствующие заявления, предоставили свои паспортные данные, поставили подписи, и сегодня пакеты с этими документами переданы в ЦИК», - сообщила Юлия Тимошенко.

По ее словам, по закону у членов ЦИК есть 10 дней для того, чтобы дать разрешение начать сбор подписей для организации референдума против продажи земли.

«Через 10 дней мы узнаем, поддерживает президент Украины народовластие или нет. Мы все хорошо знаем, что большинство в ЦИК принадлежит президенту Украины. И по закону, который приняли «слуги народа», не народ будет решать, проводить ли референдум против продажи черноземов, а президент и ЦИК, которую он полностью контролирует», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко публично обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой не давить на членов ЦИК во время их голосования за проведение референдума и способствовать таким образом волеизъявлению граждан.

«Я хочу обратиться к президенту с просьбой, чтобы он стал на сторону народа, чтобы он поддержал Украину и украинцев, а не крупные агрохолдинги и их интересы прибрать к рукам 72% территории Украины - всю нашу плодородную землю. Я верю, что президент, обещая в своей предвыборной программе, что только народ на референдуме будет определять важнейшие вопросы развития страны, выполнит это обязательство. Только от его команды будет зависеть, проведет страна волеизъявление или нет», - убеждена лидер «Батькивщины».

Она отметила, что по всем социологическим исследованиям абсолютное большинство украинцев против продажи земли, поэтому президент должен доказать - он за людей или против.

«Момент истины наступит очень скоро, но наша команда - вместе со всей Украиной. Мы не остановимся, не сдадимся, мы не позволим совершить преступление против Украины и будем бороться всеми возможными способами», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, инициативная группа «земельного референдума» в количестве 11 тысяч участников была образована 22 мая на всеукраинском собрании, организованном фермерскими и аграрными ассоциациями и профсоюзами, общественными организациями при поддержке команды «Батькивщины» и ее лидера Юлии Тимошенко.

По социологическим исследованиям, 79% украинцев против продажи земли иностранцам, 77% - хотят решения этого вопроса на референдуме.