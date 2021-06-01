Террористы "ЛНР" просят Беларусь выдать им Протасевича "для следственного эксперимента"

Ранее Лукашенко заявлял, что следствие в отношении Протасевича и его девушки будет вестись на территории Беларуси.

Так называемая "генеральная прокуратура" террористической организации "ЛНР" просит Беларусь выдать блогера Романа Протасевича для проведения следственного эксперимента.

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на представительницу "прокуратуры" Инну Семенову.

По ее словам, в ходе расследования якобы установлена причастность Протасевича к "обстрелу мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры". Белорусу инкриминируется: участие в деятельности террористической организации и использование запрещенных средств и методов ведения войны, в том числе применение оружия массового поражения.

Александр Лукашенко заявлял, что следствие в отношении Протасевича и его девушки - россиянки Софии Сапеги - будет вестись на территории Беларуси.

26 мая силовые структуры Лукашенко и он сам обвинили Протасевича еще и в том, что он якобы "воевал на Донбассе в рядах полка «Азов»". В КГБ ссылались на фото Протасевича в камуфляжной форме, хотя известно, что он работал в Донбассе как журналист. 27 мая с идентичным обвинением выступили в группировке "ЛНР".

Напомним, 23 мая власти Беларуси заставили сесть в Минске транзитный самолет ирландской компании Ryanair, на борту которого летел бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Пассажиров самолета вывели под предлогом проверки борта на заминирование, после чего Протасевич был задержан. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям - 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.

24 мая, страны ЕС согласовали единый ответ на инициированную белорусской властью принудительную посадку в Минске самолета Ryanair. В своем официальном заявлении Совет Евросоюза призывает всех авиаперевозчиков из ЕС избегать перелетов над территорией Беларуси. Другой санкционной мерой также должен стать запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.