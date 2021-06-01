Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины

С 1 июня Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов. Об этом свидетельствует содержание обновленного NOTAM, передает Украинская туристическая газета.

Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины
Фото: utg.net.ua

Изменение условий пересечения границы будет действовать с сегодняшнего дня до 30 июня 2021 года.

Что должны предъявить украинские туристы

Украинцы, которые будут пересекать границу Турции, должны предоставить один из документов:

— сертификат о вакцинации, с датой не менее 14 дней до пересечения границы;
— справки о болезни на COVID-19 в течение последних 6 месяцев до пересечения границы;
— отрицательный ПЦР тест, который сделан в течение 72 часов до пересечения границы;
— отрицательный экспресс-тест на антиген, сделано в течение 48 часов до пересечения границы.

Пассажиры, прибывающие в Турцию в течение 1 июня, смогут попасть в страну без дополнительных требований.

Напомним

Ранее Турция разрешила въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Кроме того, покупая авиабилеты, пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение, в том числе, от #covid-19#, и сдачу двух ПЦР-тестов (один для въезда в Турцию, второй — по возвращении в Украину).

Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращении в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.

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