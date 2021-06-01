Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов из Украины

С 1 июня Турция возвращает обязательные ПЦР-тесты для туристов. Об этом свидетельствует содержание обновленного NOTAM, передает Украинская туристическая газета.

Фото: utg.net.ua

Изменение условий пересечения границы будет действовать с сегодняшнего дня до 30 июня 2021 года.

Что должны предъявить украинские туристы

Украинцы, которые будут пересекать границу Турции, должны предоставить один из документов:

— сертификат о вакцинации, с датой не менее 14 дней до пересечения границы;

— справки о болезни на COVID-19 в течение последних 6 месяцев до пересечения границы;

— отрицательный ПЦР тест, который сделан в течение 72 часов до пересечения границы;

— отрицательный экспресс-тест на антиген, сделано в течение 48 часов до пересечения границы.

Пассажиры, прибывающие в Турцию в течение 1 июня, смогут попасть в страну без дополнительных требований.

Напомним