В Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийство
Милиция угрожала ему уголовными делами против родственников.
В Беларуси во время судебного заседания попытался совершить самоубийство политический заключенный Степан Латыпов.
Как сообщает правозащитный центр "Весна", перед этим он сказал отцу: "Ко мне пришел ГУБОП и пообещал, если я не признаю вину, то будет "пресс-хата" [камера, в которой выбивают показания] и уголовные дела против родных и соседей. "Пресс-хата" у меня уже была, так что ты готовься".
Затем он встал на скамейку в клетке, чтобы не достали конвоиры, и вставил себе в горло ручку.
Врачи госпитализировали политзаключенного в бессознательном состоянии.
Степана Латыпова обвиняют в создании дворового телеграм-чата, мастерской по созданию протестной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании.
Латыпов находится под стражей с сентября 2020 года. Правозащитники признали его политическим заключенным.
Напомним, что несколько дней назад в колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе на 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста. Он тоже был признан политзаключенным.