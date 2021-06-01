В Беларуси во время суда политический заключенный попытался совершить самоубийство

В Беларуси во время судебного заседания попытался совершить самоубийство политический заключенный Степан Латыпов.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", перед этим он сказал отцу: "Ко мне пришел ГУБОП и пообещал, если я не признаю вину, то будет "пресс-хата" [камера, в которой выбивают показания] и уголовные дела против родных и соседей. "Пресс-хата" у меня уже была, так что ты готовься".

Затем он встал на скамейку в клетке, чтобы не достали конвоиры, и вставил себе в горло ручку.

Врачи госпитализировали политзаключенного в бессознательном состоянии.

Степана Латыпова обвиняют в создании дворового телеграм-чата, мастерской по созданию протестной символики и сопротивлении сотрудникам милиции при задержании.

Латыпов находится под стражей с сентября 2020 года. Правозащитники признали его политическим заключенным.

Напомним, что несколько дней назад в колонии города Шклова умер активист Витольд Ашурок, осужденный в январе на 5 лет лишения свободы за участие в акциях протеста. Он тоже был признан политзаключенным.