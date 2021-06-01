Рада приняла в первом чтении антитабачный законопроект

Из-за курения ежегодно умирают 85 тысяч украинцев.

Рада приняла в первом чтении антитабачный законопроект
Фото: imarcgroup.wordpress.com

Верховная Рада на пленарном заседании 1 июня приняла в первом чтении антитабачный законопроект №4358.

Его поддержали 339 народных депутатов.

Он предусматривает внесение изменений в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", целью которых является уменьшение количества курильщиков в Украине.

В случае принятия этого проекта, в законе появятся такие понятия, как электронная сигарета, бездымное табачное изделие, новейшее табачное изделие, возникновение зависимости, спонсорство табака.

Он вводит более жесткие требования к производителям табака. В частности, будет запрещено производство сигарет с содержанием никотина более 1,0 мг (сейчас - 1,2 мг), смолы - 10 мг (сейчас - 12 мг), монооксида углерода - 10 мг (сейчас не регулируется).

Будут запрещены табачные изделия с добавками.

Медицинское предупреждение о вреде курения с фотографией должно будет занимать 65% передней и задней поверхности пачки сигарет, а не 50%, как сейчас. Предупреждение о вреде курения также будет печататься на упаковках электронных сигарет и жидкостей для курения.

Законопроект ставит знак равенства между традиционными табачными изделиями и электронными сигаретами, устройствами для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянами и запрещает их курение или употребление в общественных местах.

Вводится запрет на рекламу электронных сигарет.

В пояснительной записке сказано, что употребление табачных изделий - один из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, которые вызывают почти 84% всех смертей в Украине. По данным Министерства здравоохранения Украины, ежегодно 85 тысяч украинцев умирает от болезней, вызванных курением.

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