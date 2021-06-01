Экс-командира саперов, погибших в Балаклее в 2019 году, будут судить за халатность

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по уголовному делу против бывшего военного в связи со взрывами на арсенале в Балаклее в 2019 году.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

31 мая обвинительный акт против бывшего майора передали в суд. Его обвиняют в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины), следствием которого стала гибель трех военнослужащих и ранение еще четырех.

Напомним, что 15 ноября 2019 года при расчистке территории военного арсенала в Балаклее, где в 2017 году был крупный пожар, произошли взрывы, в результате которых погибли двое саперов, а еще один получил смертельные ранения и скончался через несколько дней в больнице.

В марте 2021 года в связи с этим событием сообщили подозрение экс-командиру отряда разминирования воинской части А1352.

По данным следствия, командир отряда, вопреки требованиям уставов, находился в здании на административной территории, зная, что должен быть на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных.