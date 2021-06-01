Тупицкий впервые пришел в суд, но не явились прокуроры

Отстраненный от должности глава Конституционного суда Александр Тупицкий впервые явился на судебное заседание по делу о подкупе свидетеля и даче ложных показаний, однако меру пресечения ему не избирали.

Трансляция заседания состоялась на канале Судебная власть Украины в YoutTube.

Прокуроры неожиданно отозвали свое требование об избрании меры пресечения Тупицкому, его дело теперь пойдет в Подольский суд, где его будут рассматривать по существу. Сторона обвинения на заседание не пришла, а передала ходатайство об отзыве своего предыдущего ходатайства об избрании Тупицкому меры пресечения в виде залога в размере 45 тысяч гривен и запрета появляться в Конституционном суде.

Защита не возражала против такого решения прокурора.

По возвращении из совещательной комнаты судья объявил, что удовлетворил новое ходатайство прокуроров, поэтому было решено, что сегодня меру пресечения экс-главе КСУ не будут избирать.

Напомним, 25 мая Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора передали суду обвинительный акт в уголовном деле против Тупицкого о подкупе свидетеля.

21 декабря прошлого года "Схемы" опубликовали разговор Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске. Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, который тогда уже сотрудничал с правоохранителями и осуществил запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков. После публикации этих материалов президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, а затем вообще отменил его назначение.

19 мая суд в очередной раз отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Тупицкому, так как тот опять не явился на заседание.