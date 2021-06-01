Директор одной из структур "Нафтогаза" попался на взятке 1 млн гривен

Менеджер требовал деньги за подключение дома к электросети.

Директор одной из структур "Нафтогаза" попался на взятке 1 млн гривен
Фото: gp.gov.ua

Национальная полиция 31 мая задержала директора филиала "Новояворовские электросети" ООО "Нафтогаз Тепло".

Об этом сообщили на сайтах полиции, Офиса генерального прокурора, Службы безопасности Украины и "Нафтогаза".

По данным следствия, 58-летний мужчина требовал 1 млн гривен от директора одной из фирм Новояворовска, которая занимается продажей недвижимости.

За эти деньги он якобы обещал посодействовать, чтобы построенный фирмой многоквартирный дом был присоединен к электросетям как можно скорее, не дожидаясь, когда будет построена дополнительная подстанция. Кроме этого, он якобы обещал не отключать от электроснабжения соседний дом той же фирмы, который уже сдан в эксплуатацию, однако подключен к электросети с нарушениями правил.

Задержание произошло во время передачи денег.

"Нафтогаз" сообщил, что задержанный менеджер работал в должности с 8 апреля 2021 года.

Ему собираются сообщить о подозрении по ч.4 ст.368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права) Уголовного кодекса. Санкция статьи - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что "Нафтогаз Тепло" эксплуатирует Новояворовскую и Новораздольскую ТЭЦ, производя электрическую и тепловую энергию, а также поставляет тепло и горячую воду населению, бюджетным учреждениям, религиозным организациям и коммерческим потребителям городов Новый Раздел и Новояворовск.

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