Суд назначил президенту Академии аграрных наук залог 1,4 млн гривен по подозрению во взяточничестве

Ученого подозревают в получении взятки в виде Volkswagen Touareg.

Суд назначил президенту Академии аграрных наук залог 1,4 млн гривен по подозрению во взяточничестве
Фото: Сергей Нужненко

Шевченковский районный суд Киева 21 мая избрал меру пресечения президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало, которого подозревают во взяточничестве.

По решению суда он должен заплатить залог в размере 597 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 1,355 млн гривен. Кроме того, на него возложена обязанность не уезжать из города без разрешения, сообщать следствию об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с отдельными фигурантами уголовного производства и тому подобное.

Напомним, что Национальная полиция осуществляет досудебное расследование по подозрению в получении ученым взятки в виде автомобиля Volkswagen Touareg, стоимость которого на момент приобретения в конце 2019 года составляла 1,44 млн гривен.

По версии следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду за включение директора опытного хозяйства "Агрономия" в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН.

В декабре 2020 года ученому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Руководство Национальной академии аграрных наук также фигурирует в другом уголовном деле по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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