Суд назначил президенту Академии аграрных наук залог 1,4 млн гривен по подозрению во взяточничестве

Шевченковский районный суд Киева 21 мая избрал меру пресечения президенту Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало, которого подозревают во взяточничестве.

По решению суда он должен заплатить залог в размере 597 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 1,355 млн гривен. Кроме того, на него возложена обязанность не уезжать из города без разрешения, сообщать следствию об изменении места жительства и работы, воздерживаться от общения с отдельными фигурантами уголовного производства и тому подобное.

Напомним, что Национальная полиция осуществляет досудебное расследование по подозрению в получении ученым взятки в виде автомобиля Volkswagen Touareg, стоимость которого на момент приобретения в конце 2019 года составляла 1,44 млн гривен.

По версии следствия, подозреваемый получил неправомерную выгоду за включение директора опытного хозяйства "Агрономия" в список претендентов на замещение вакансий академиков НААН.

В декабре 2020 года ученому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Руководство Национальной академии аграрных наук также фигурирует в другом уголовном деле по ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.