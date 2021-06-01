У Зеленского хотят сделать "деолигархизацию" новостей на телеканалах

"Большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться".

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной "деолигархизацию" новостных служб украинских телеканалов.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - сказал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского "нет своего телеканала, потому что он - не президент-олигарх". Заместитель главы ОП также отметил, что "президент не договаривается с олигархами о телеканалах или с их менеджерами".

"Нам это не нужно", - сказал Тимошенко.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - добавил он.

Относительно Суспільного телебачення Тимошенко отметил, что "есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил".

"Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу наблюдательного совета общественного телевидения, или же сам наблюдательный совет, или квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в наблюдательном совете большинство - это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве", - сказал он.

"Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов", - заявил Тимошенко.

Напомним, президент Зеленский инициировал разработку законопроекта о "статусе олигархов". Его задача - ограничить их влияние, очертить круг возможных санкций за нарушение этих границ и "превратить их в бизнесменов". Как рассказал LB.ua высокопоставленный источник в близком окружении главы государства, идея об олигархах принадлежит лично президенту. Подробнее читайте в материале Сони Кошкиной "Олигархи: ЗеОбнуление?".

Президент также ранее отмечал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигархом - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

По данным СНБО, сейчас в Украине есть 13 олигархов.