У Зеленского хотят сделать "деолигархизацию" новостей на телеканалах

"Большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться".

У Зеленского хотят сделать "деолигархизацию" новостей на телеканалах

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко считает возможной "деолигархизацию" новостных служб украинских телеканалов.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мне кажется, что деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, крупный бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться", - сказал Тимошенко.

При этом он подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского "нет своего телеканала, потому что он - не президент-олигарх". Заместитель главы ОП также отметил, что "президент не договаривается с олигархами о телеканалах или с их менеджерами".

"Нам это не нужно", - сказал Тимошенко.

"Сами наши шаги показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства - отделять информацию от дезинформации", - добавил он.

Относительно Суспільного телебачення Тимошенко отметил, что "есть примеры того, когда общественный вещатель является не нейтральным, а тем, кто озвучивает позицию других политических сил".

"Мне кажется, это очень странно. Я знаю много примеров в других странах, когда правительство назначает главу наблюдательного совета общественного телевидения, или же сам наблюдательный совет, или квоту, потому что они понимают, что госбюджет выделяет на это немалые деньги и министерства часто недовольны расходованием денег. А у нас в наблюдательном совете большинство - это общественные организации и представительство Верховной Рады в меньшинстве", - сказал он.

"Что касается Национальной общественной телерадиокомпании Украины, то можно много рассказывать о том, что рейтинга нет, а доверие есть. Но мы не первый день живем. Не существует доверия без рейтингов", - заявил Тимошенко.

Напомним, президент Зеленский инициировал разработку законопроекта о "статусе олигархов". Его задача - ограничить их влияние, очертить круг возможных санкций за нарушение этих границ и "превратить их в бизнесменов". Как рассказал LB.ua высокопоставленный источник в близком окружении главы государства, идея об олигархах принадлежит лично президенту. Подробнее читайте в материале Сони Кошкиной "Олигархи: ЗеОбнуление?".

Президент также ранее отмечал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

20 мая издание ZN.ua обнародовало части анонсированного законопроекта. Согласно опубликованному тексту, олигархом - это человек, который одновременно участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ и контролирует значительную по объему хозяйственную деятельность.

По данным СНБО, сейчас в Украине есть 13 олигархов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Ректор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктораРектор КНУ им. Шевченко призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора
Украина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса RyanairУкраина будет просить ОБСЕ перенести переговоры ТКГ из Минска из-за задержания рейса Ryanair
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Блок рекламы


Похожие новости
Президентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривенПрезидентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривен
Премьер Словакии заверил Зеленского в поддержке евроинтеграции УкраиныПремьер Словакии заверил Зеленского в поддержке евроинтеграции Украины
Законопроект Зеленского об олигархах обязывает их продавать свои медиа людям с "безупречной репутацией", - ZN.UAЗаконопроект Зеленского об олигархах обязывает их продавать свои медиа людям с "безупречной репутацией", - ZN.UA
Яценюк: "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского"Яценюк: "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского"
НАПК просит Зеленского ветировать закон о порядке декларированияНАПК просит Зеленского ветировать закон о порядке декларирования
На ГП "Антонов" состоялась пресс-конфренция Зеленского. Видео (обновлено)На ГП "Антонов" состоялась пресс-конфренция Зеленского. Видео (обновлено)
"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 30% украинцев"Рейтинг": за Зеленского готовы проголосовать 30% украинцев
"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко"До конца 2021 года все желающие вакцинироваться от ковида смогут это сделать", - Ляшко
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудияВерховная Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского об очищении Высшего совета правосудия
Зубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-ЗаспеЗубко после заявления Зеленского опубликовал фото платежек за жилье в Конча-Заспе
Последние новости
Подгружаем последние новости