Рада проголосовала за перевод уголовных дел в электронный формат

Верховная Рада на пленарном заседании 1 июня приняла закон об электронном обороте документов в уголовном процессе.

Соответствующий законопроект №5246 во втором чтении и в целом поддержали 276 народных депутатов.

Он предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, которая обеспечивает создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации (сведений) в уголовном производстве.

Доступ к ней будут иметь участники уголовного судопроизводства (следователи, дознаватели, прокуроры, судьи и т.д.), а несанкционированное вмешательство в работу системы будет караться законом.

Законопроект был зарегистрирован президентом Владимиром Зеленским в марте 2021 года.

Он ожидает, что создание такой системы позволит перейти от "тысяч страниц бумажных томов" уголовных производств к использованию электронных носителей без ущерба для расследований, а также облегчит взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.

Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде, а суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме.

Сейчас это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.