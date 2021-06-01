Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам пользоваться недрами

Недропользователями не смогут быть граждане или юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, а также компании и люди, в отношении которых применены санкции.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам пользоваться недрами
Фото: LB.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законы по поддержке развития отечественных отраслей недропользования. Документ предлагает предоставить иностранцам и лицам без гражданства право на пользование недрами.

За принятие проголосовали 292 депутата, объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

В пояснительной записке отмечается, что недропользователями не смогут быть граждане или юридические лица, зарегистрированные на территории государства-агрессора, а также компании и люди, в отношении которых применены санкции.

Изменения также предусматривают создание государственного вебпортала "Интерактивная карта пользования недрами и геологии Украины".

Отменяется постоянное недропользование, геологическое изучение заменяется комплексным (сквозным) специальным разрешением сроком от 3 до 20 лет, в рамках которого разрешается совмещать разведку полезных ископаемых с их добычей.

Напомним, что 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел максимальные санкции в отношении 19 компаний, обладающих лицензиями на использование недр.

По словам секретаря СНБО, Конституция предусматривает, что недра принадлежат украинскому народу. Однако аудит показал, что в основном наши недра принадлежат "народу", который "живет либо на Виргинских островах, либо в других островных государствах".

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