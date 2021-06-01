Министры обороны и иностранных дел стран НАТО обсудят события в Украине на виртуальной конференции

Министры обороны и иностранных дел стран НАТО сегодня проведут видеоконференцию, на которой обсудят в том числе и события в Украине и Беларуси. Об этом говорится на сайте Альянса. Что именно станет предметом обсуждения в украинском вопросе - не уточняется.

"Они будут сосредоточены на инициативе НАТО 2030, которая лежит в основе будущего саммита лидеров НАТО 14 июня в Брюсселе. Ожидается, что они также обсудят актуальные вопросы, в частности дальнейшие действия НАТО в Афганистане, а также события в Беларуси и Украине", - говорится в анонсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в непредсказуемом мире нужно трансантлантическое единство, "поэтому цель нашей инициативы НАТО 2030 - подготовка нашего Альянса к будущему".

Напомним, что очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Предыдущий саммит происходил в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса. Как сообщалось, решение о предоставлении Украине ПДЧ не будет приниматься во время июньского саммита НАТО.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее выразил разочарование тем, что НАТО не нашло формата участия Украины в саммите. "Если в 2008 году было дано обещание, что Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, то следующим шагом на этом пути должно быть предоставление ПДЧ", - отметил он.